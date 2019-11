Kan een Formule 1-rijder een klimaatvoorvechter zijn? Lewis Hamilton krijgt kritiek na emotionele oproep

Lewis Hamilton heeft zijn zesde wereldtitel in de Formule 1 bijna binnen, maar de jongste weken komt hij buiten de sportpagina's ook in het nieuws door uitspraken over de klimaatopwarming. Die komen niet uit het niets. Hij is al enkele jaren een overtuigd veganist. Hij eet dus geen vlees of dierlijke producten, en hij roept anderen ook op om hetzelfde te doen. Een tweetal weken geleden postte Hamilton een reeks emotionele boodschappen op Instagram, en dat heeft in de F1-wereld veel reacties losgemaakt.

"Het uitsterven van het menselijke ras wordt steeds waarschijnlijker. We gebruiken te veel van onze grondstoffen. De wereld is een verziekte (messed up) plek. Onze wereldleiders zijn niet op de hoogte of ze geven gewoon niet om het leefmilieu", schreef Hamilton onder meer. En: "Soms heb ik zin om alles op te geven. Waarom zou ik er mij mee bezighouden als de wereld zo'n slechte plek is en de mensen het zich niet aantrekken?"