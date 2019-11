Liedekerke krijgt geen geld om armoede aan te pakken: "Wij willen met gelijke wapens kunnen strijden"

"De Vlaamse overheid heeft ruim 400 miljoen euro geïnvesteerd in de gemeenten", zegt schepen Katia Segers (SP.A) van Liedekerke. "Een aanzienlijk deel, zo'n 20 miljoen euro gespreid over 5 jaar, is bestemd voor de Brusselse rand."

"Een ander fonds is opgericht voor de gemeenten Geraardsbergen, Denderleeuw en Zottegem, het zogenoemde Denderfonds. Maar daartussen zit een blinde vlek", voegt Segers eraan toe. "Het gaat om Liedekerke, maar ook Affligem, Ternat, die ook kampen met dezelfde problemen als integratie van anderstaligen, onderwijs, mobiliteit enzovoort. Deze gemeenten vallen uit de boot. Ik noem dat geen goed bestuur."

"Vanuit de gemeenteraad van Liedekerke hebben wij nu een brief gestuurd naar de bevoegde Vlaamse ministers Ben Weyts (N-VA) en Bart Somers (Open VLD) om het probleem aan te kaarten. Wij willen een gesprek hierover om ook van dergelijke middelen te kunnen profiteren. Want het is zeker een goeie zaak dat de regering geld ter beschikking stelt van de gemeenten om deze problemen aan te pakken. Maar wij willen met gelijke wapens kunnen strijden", besluit Segers.