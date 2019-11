Marianne Thyssen (CD&V) voorgedragen als nieuwe voorzitter KU Leuven

Thyssen is als enige kandidate voorgedragen om de huidige voorzitter Herman Daems op te volgen. De formele goedkeuring wordt binnenkort verwacht. Thyssen is nu nog Europees commissaris voor Werk en Sociale Zaken, een mandaat dat later dit jaar eindigt. Op 1 juni volgend jaar neemt Thyssen normaal gezien de fakkel over van Herman Daems als voorzitter van de KU Leuven.