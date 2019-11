Meer dan een half miljoen Engelstalige Kameroeners nog steeds op de vlucht in eigen land

De Franstalige president Paul Biya riep begin oktober onder groeiende internationale druk een "grote nationale dialoog uit". Maar de resoluties die hieruit voortkwamen, zijn volgens activisten in Kameroen onvoldoende om de vrede te herstellen.

Eén van die resoluties wil de twee Engelstalige regio’s van Kameroen een speciale status toekennen. Edith Kah Walla, leidster van de burgerbeweging Stand up for Cameroon ziet hier geen oplossing in: "We willen geen speciale status, maar eindelijk een gelijke status en gelijke rechten. Door over ‘speciale’ status te spreken, wordt opnieuw uitgedrukt hoe anders Engelstaligen zouden zijn. Er is ook niets in de grondwet over terug te vinden, dus krijgt de president de kans om hier zelf een invulling aan te geven. Hoe helpt dat ons vooruit?”