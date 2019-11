Minister Geens: "Regering in beroep tegen rechterlijke uitspraak over het terughalen IS-strijdster"

De vrouw zit sinds februari 2018 met haar twee kinderen vast in het kamp Al-Roj en wil naar België terugkeren. De Belgische staat krijgt nu 75 dagen om dat voor elkaar te krijgen. De staat kan nog in beroep gaan, maar dat houdt niet tegen dat ze in tussentijd het vonnis moet uitvoeren.

Minister Geens zegt dat de staat zo goed als zeker in beroep zal gaan. Een eerdere uitspraak van de rechtbank in een andere zaak stelde dat er geen "subjectief recht" op terugkeer is. Nu zegt de rechtbank in kort geding dat dat subjectief recht er wel is. De beroepsprocedure zou duidelijk moeten maken wat nu precies het standpunt is van de rechterlijke macht, zegt de minister.