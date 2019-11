Na 20 jaar aandringen komen er geluidsmuren langs Expressweg in Sint-Andries Brugge

In Sint-Michiels staan er al geluidsmuren langs de Expressweg, maar in Sint-Andries nog niet. Daar komen er nu ook, tussen de Koningin Astridlaan en de Legeweg, dat is aan de gevangenis.

Gigantisch verschil

Er zijn veel woonwijken naast de Expressweg en de bewoners vragen al 20 jaar om geluidsschermen. Ze hebben zich verenigd in het Bloemendalecomité.

Andries Neyrinck van dat comité is opgelucht: "Geluidsmuren maken echt een gigantisch verschil. De mensen die in Sint-Michiels wonen, weten dat al. Als je daar langs de geluidsmuren fietst, hoor je echt niets. Die muren absorberen het geluid, dus dit is goed nieuws voor de leefbaarheid van de deelgemeenten Sint-Andries en Sint-Michiels!"

De voorbereidende werken starten maandag, de schermen zelf zouden er in de tweede helft van volgend jaar moeten staan.