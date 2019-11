"Niet de digitale tool Smartschool is een probleem, maar de manier waarop scholen er gebruik van maken"

"Het systeem van Smartschool is een commercieel gegeven. Ik vraag me af of we niet moeten kijken naar wat het effect daarvan is op kinderen. Je krijgt meldingen van scholen op de meest onmogelijke momenten. Voor kinderen betekent dat extra stress. Ze moeten altijd mee zijn met de laatste bleep op hun gsm", zegt Partyka.

Partyka wijst er ook op dat het gebruik van Smartschool extra werk is voor leerkrachten. "Ik vraag mij af wat de psychologische impact op de kinderen is. Als ouder zijn we wat gewoon. Wij zijn volwassen en we kunnen onze smartphone uitzetten. Voor kinderen op jonge leeftijd is het niet eenvoudig om te beseffen wanneer de school gedaan is. Zij zijn ook 24 uur op 24 geconnecteerd met de school. Ik vraag me af wat dat betekent voor kinderen."

Beluister het gesprek met Katrien Partyka uit "De wereld vandaag" hier en lees verder onder de audio: