Nu al 100.000 doden in Jemen sinds de interventie van Saudi-Arabië en zijn bondgenoten

Het aantal van 100.000 is erg indrukwekkend, maar belangrijk is ook dat er dit jaar alleen al 20.000 mensen gedood zijn door geweld in Jemen. Het gaat om het bloedigste jaar van de oorlog op 2018 na. Vorig jaar zijn er meer dan 30.000 mensen gedood.

Vooral burgers hebben te lijden onder de niets ontziende bombardementen van de Saudische luchtmacht waarbij ook scholen, ziekenhuizen en andere burgerlijke infrastructuur worden geviseerd. Burgers lijden niet enkel onder het geweld, maar ook onder de wetteloosheid, hongersnood en het uitbreken van ziektes. De ondervoeding bij kinderen is enorm.

De oorlog is bovendien in een impasse beland. De Saudi's en hun bondgenoten zijn er enkel in geslaagd om de verdere opmars van de Houthi's te stuiten, maar van een terugdringen is er geen sprake. Bovendien lijken alle partijen de oorlog beu te zijn. De Verenigde Arabische Emiraten hebben aangekondigd dat hun troepen zich terugtrekken uit de zuidelijke havenstad Aden. Soedan zou duizenden militairen al teruggetrokken hebben na de machtsovername in Khartoem.

Jemen zelf is intussen volkomen verscheurd. Het noorden en het westen -met de meeste bevolking- zijn stevig in handen van de door Iran gesteunde Houthi's, het zuiden rond de havenstad Aden in handen van zuidelijke separatisten en de rest van het land staat grotendeels onder controle van lokale stammenmilities. De door Saudi-Arabië gesteunde regering stelt weinig of niets voor.