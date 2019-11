Octaaf De Bolle duikt na jaren afwezigheid opnieuw op bij "Samson en Gert"

Walter Van de Velde gaf jarenlang gestalte aan het personage Octaaf De Bolle, maar hield er in 2002 mee op. "Gert Verhulst begon me in die tijd meer en meer op te eisen, ook om scenario's te schrijven en te regisseren", vertelt Van de Velde. "Maar ik was ook volop bezig met de reeks "Lili en Marleen" en ik geraakte overwerkt. Ik heb toen beslist om bij Studio 100 te stoppen." Van de Velde speelde nadien wel nog één keer mee in de film "Hotel op Stelten" en vierde mee de twintigste verjaardag van Ketnet tijdens de Sportpladijsconcerten. Nu maakt hij nog één laatste keer zijn opwachting als Octaaf De Bolle. Binnenkort zijn er opnames voor de allerlaatste videoclip van Samson & Gert, "Het Allerlaatste Liedje". "Ik denk dat het een soort afscheid is van de oude ploeg. Daarom hebben ze mij gevraagd. Omdat het éénmalig is en ik nu tijd heb, heb ik ja gezegd."

Geen afscheidsshows

Samson en Gert beginnen dit najaar aan hun afscheidstournee, maar in die shows hoeven we Octaaf niet te verwachten. "Nee, ik doe niet mee in de afscheidsshows. Dat hebben ze mij ook niet gevraagd. Waarschijnlijk omdat ze weten dat ik zo'n grote projecten niet meer zou doen. Ik ben al jaren geleden gestopt met acteren, ik weet niet of ik het lef nog heb om op een podium te staan", aldus Van de Velde.

