Om te overleven in de darmen hebben bacteriën een genetische "toegangscode" nodig (en vaak stelen ze die)

Uit de analyses bleek namelijk dat de immuniteitsgenen van de darmbacterie Bacteroides fragilis veel talrijker waren dan de genen van de bacterie voor de gifstoffen, wat dus een complete verrassing was.

Het team ontdekt dat die extra immuniteitsgenen niet van Bacteroides fragilis zelf afkomstig waren, maar toebehoorden aan andere bacteriën. Die bacteriën hadden de genen van B. fragilis gestolen om zichzelf te beschermen tegen zijn gifstoffen. Dat betekent dat de genen essentieel zijn voor bacteriën om te overleven in de darmen, zei Mougous, iets wat onderzoekers tot nu toe niet wisten.

Omdat die andere bacteriën zelf niet de gifstoffen van B. fragilis aanmaken, hadden ze die genen niet nodig en vandaar dat er dus veel immuniteitsgenen in de stoelgang bleken te zitten dan genen voor de gifstoffen.

Experimenten in het labo toonden aan dat de immuniteitsgenen zich bundelen op stukken DNA die van de ene stam van bacteriën kunnen overspringen op een andere stam. Als de onderzoekers in schaaltjes in het labo en in levende muizen die genen aan bacteriën gaven, werden die onmiddellijk resistent aan de gifstoffen van B. fragilis.

Bovendien ontdekt het team dat de stalen menselijke stoelgang unieke combinaties van genen voor gifstoffen en immuniteit bleken te hebben. "Zodoende kan wat er nodig is om te overleven in het microbioom van één persoon, niet hetzelfde zijn als wat er nodig is om te overleven in het microbioom van iemand anders", zei Mougous.

De resultaten van het onderzoek kunnen mogelijk helpen om te verklaren waarom het zo moeilijk is voor mensen om te sleutelen aan de samenstelling van hun microbioom, zei hij. "Veralgemeende benaderingen om de darmen te koloniseren met bepaalde bacteriën zullen misschien nooit slagen, en moeten mogelijk geïndividualiseerd worden."

De studie van het team van de University of Washington is gepubliceerd in Nature. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van het Howard Hughes Medical Institute.