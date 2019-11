Waarom er ook met vervroegde verkiezingen niet snel een einde zal komen aan de brexit-saga

Dat Theresa May zelf haar meerderheid kwijtspeelde en opgezadeld zat met een zogenoemd hung parliament (een parlement zonder werkbare meerderheid red.), hielp de zaak uiteraard evenmin vooruit. Johnson worstelt met hetzelfde probleem. Dat hij nu uitgerekend eveneens verkiezingen uitlokt, is net bedoeld om dat lastige parlement naar zijn hand te zetten. Want aan de goedkeuring van het Lagerhuis kan hij niet ontsnappen; wel kan hij trachten de parlementsleden meer dan vandaag het geval is achter zijn deal te krijgen. Via overtuiging, dreiging en chantage is hem dat voorlopig onvoldoende gelukt. Nu zoekt hij een uitweg via brexit-uitstel en vervroegde verkiezingen.