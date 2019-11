Oplichter snelwegparking E40 aangehouden

Een man uit Groot-Brittannië is opgepakt op de snelwegparking van Drongen langs de E40. De man met Ierse nationaliteit werd al sinds 2017 gezocht voor oplichting langs snelwegparkings. Hij vraagt aan mensen of ze hem geld willen lenen omdat hij bestolen zou zijn in Brussel en daardoor geen geld meer heeft om terug naar het Verenigd Koninkrijk te reizen. Vervolgens neemt hij dan een foto van de bankkaart om alles later terug te betalen via een overschrijving. Maar dat laatste doet hij dus niet. De man kwam al voor de onderzoeksrechter in Gent en die heeft hem aangehouden.

Het is niet de eerste keer dat mensen met de Ierse nationaliteit mensen oplichten op snelwegparkings, klinkt het bij het parket van Oost-Vlaanderen. Vaak wordt er ook gebruik gemaakt van kinderen of zwangere vrouwen om het verhaal kracht bij te zetten.