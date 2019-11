Opnieuw ramt vrachtwagen spoorwegbrug bij voetbalstadion Stayen in Sint-Truiden

In het verleden zijn al vaker hoge vrachtwagens tegen de spoorwegbrug gebotst, omdat chauffeurs de hoogte van de brug verkeerd inschatten. Deze middag ging het om een uitzonderlijk transport. De grote machine achterop een vrachtwagen ramde de brug en bleef eronder steken. Tegelijk werd ook een dieseltank gescheurd waardoor tientallen liters brandstof op de weg vloeiden.

Spoorverkeer stil

De NMBS legde het spoorverkeer tussen Sint-Truiden en Landen meteen stil. Ondertussen kwam een technicus van Infrabel ter plaatse de stabiliteit van de brug controleren. Toen die in orde bleek, konden de treinen na drie kwartier weer rijden.

Opkuisen

Beneden had de politie de Haspengouwlaan helemaal afgesloten. Niet alleen versperde de vrachtwagen één rijvak. Door de gelekte brandstof was het wegdek spiegelglad. De brandweer had enkele uren werk om alles op te kuisen. Het verkeer werd al die tijd omgeleid.