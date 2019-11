Opnieuw vier reddingshelikopters in Koksijde

Vijf jaar geleden begon de vervanging van de verouderde Sea Kings. De iconische helikopters maakten plaats voor vier Caiman NH90-toestellen. Eén van de vier heeft maar kort gevlogen want er bleek iets mis met de radar. Die is hersteld op een werf in het Zuiden van Frankrijk. Meteen zijn nog andere dingen aan het toestel verbeterd. Deze week is het toestel naar Koksijde gevlogen. Het kwartet is dus weer compleet.

Piraterij

Reddingen op zee en langs het strand blijven de allerbelangrijkste opdracht, maar in tegenstelling met de vroegere Sea Kings zullen deze helikopters ook militair worden ingezet. Commandant Stéphane Roobroek. "Vanaf eind volgend jaar zullen ze inschepen voor twee maanden aan boord van een fregat van onze Belgische marine. Ze worden voor observatieopdrachten ingezet en zullen de ogen van onze schepen op zee zijn. Ze leveren vuursteun indien nodig, tijdens (anti-)piraterijopdrachten bijvoorbeeld."