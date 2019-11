Politieke benoemingen: N-VA en MR stellen alle andere in de schaduw

Politiek is een spel van invloed en macht. Onder de waterlijn is een complex en subtiel lobbynetwerk vanuit het bedrijfsleven actief, dat zijn eigen belangen probeert te verdedigen, maar politici doen zelf uiteraard ook hun best om hun macht uit te breiden. En dat loopt niet enkel via de mathematische werkelijkheid van verkiezingen, ook politieke benoemingen in de administratie zijn een belangrijk instrument.