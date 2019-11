Voetgangerslicht aan begin van het zebrapad moet kruispunten veiliger maken 

Op twee kruispunten in Brugge en Menen loopt momenteel een proefproject waarbij het voetgangerslicht aan de overkant van het zebrapad is verdwenen. Dat licht zorgt volgens het Agentschap Wegen en Verkeer soms voor verwarrende en gevaarlijke verkeerssituaties. Daarom wordt nu getest of het veiliger is om het voetgangerslicht aan het begin van het zebrapad te plaatsen en uit het zicht van automobilisten te halen.