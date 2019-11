VS geeft eerste beelden vrij van militaire operatie tegen IS-leider al-Baghdadi 

Drie korte filmpjes in zwart-wit zijn vrijgegeven door het Pentagon. In het eerste is te zien hoe Amerikaanse helikopters een aanval uitvoeren op IS-militanten die hen onder vuur nemen. In die helikopters zaten de elitetroepen die even later de raid hebben uitgevoerd op het gebouw waarin al-Baghdadi verscholen zat.

Het tweede filmpje toont Amerikaanse soldaten die het gebouw naderen. En in het laatste is te zien hoe het huis wordt opgeblazen nadat de operatie succesvol was afgerond. Dat hebben de Amerikanen gedaan om te vermijden dat de plek een soort heiligdom zou kunnen worden voor IS-sympathisanten.