Rode Kruis houdt donordate in Halloweensfeer om nieuwe donoren te lokken

Het is Halloween, het griezelfeest bij uitstek. En wie Halloween zegt, zegt bloed. Dat bracht Rode Kruis Vlaanderen op het idee om de centra waar je bloed kan geven, vannacht langer open te houden én om een donordate te organiseren. Wie deze week meekomt met iemand die al bloed geeft, wordt in de donorcentra extra verwend met Halloweenhapjes en -drankjes. Het is de bedoeling om op die manier mensen te bereiken die anders de weg naar de donorcentra niet vinden.