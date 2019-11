Uitvaartsector klaagt: "Nog steeds belanden rouwbrieven te laat in de bus"

Bpost is zich bewust van het probleem. Daarom zaten ze vandaag samen met uitvaartsector. "Brieven moeten op tijd aankomen" vertelt Thomas Heiremans, woordvoerder van de Uitvaartunie. "Het is een belangrijk deel van het rouwproces."

Zowel de begrafenisondernemers als de post zullen nu hun eigen procedures opnieuw bekijken, om alles vlotter te laten verlopen. "Er zijn twee concrete zaken" vertelt Barbara Van Speybroeck, woordvoerster bij Bpost. "Zo vragen we de uitvaartondernemers de brieven te frankeren met een rouwpostzegel. Dat is een speciale priorzegel. Daardoor moeten de brieven in principe de dag nadien in de bus zitten. Maar anderzijds vragen we ook om de brieven niet in de rode bus te stoppen maar rechtstreeks in het postkanoor af te leveren."

De uitvaartsector reageert ondertussen tevreden. "Bpost neemt dit probleem serieus. Zo gaan ze ook een tool ontwikkelen waarmee we als sector kunnen controleren of de adressen op de rouwbrieven correct zijn."

