Rusland test nieuwe vorm van desinformatieoorlog uit in Afrika

De hele onlinecampagne van Moskou lijkt te passen in een veel grotere strategie om de macht en positie van Rusland op het wereldtoneel te versterken. Afrika is daarbij een belangrijke speelbal in dat geopolitieke spel.

Net zoals China probeert ook Rusland de steun te verzekeren van Afrikaanse leiders. Vorige week nog organiseerde de Russische president Poetin bijvoorbeeld het allereerste Rusland-Afrika Forum in de badplaats Sotsji aan de Zwarte Zee, bijgewoond door 40 Afrikaanse staats- en regeringshoofden.

Ook al ontkent Prigozjin formeel elke betrokkenheid, uit het Stanford rapport blijkt dat zijn aandeel steeds groter wordt in die strategie. Zo pompt hij via zijn netwerk ook Russisch geld in Afrikaanse mediabedrijven en steken zijn Russische adviseurs een handje toe bij verkiezingen.

Het lijkt er steeds meer op dat Moskou een nieuwe generatie van Afrikaanse leiders wil klaarstomen voor de toekomst. Dat creëert ook nieuwe economische kansen, een handige manier om de strenge sancties van het Westen te omzeilen.

Maar volgens Alex Stamos, directeur van het Stanford Internet Observatory en tot vorig jaar de veiligheidschef van Facebook, toont de Russische onlinecampagne in Afrika vooral aan hoe Moskou steeds agressiever nieuwe desinformatietechnieken uitprobeert, door zich te focussen op een regio die minder streng in de gaten gehouden wordt dan Europa en de Verenigde Staten.

Dat voorspelt weinig goeds voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van volgend jaar, vreest Stamos. “De techniek om via lokale accounts van binnenlandse gebruikers valse berichtgeving te verspreiden, zal ook bij ons in de VS toegepast worden, waarbij Amerikaanse groepen en individuen als proxy's gebruikt worden en alle inhoud onder hun account en pagina’s gepubliceerd wordt.” Door het outsourcen van desinformatiecampagnes blijft Rusland ook makkelijker onder de radar.

Facebook zelf kondigt alvast aan nog meer inspanningen te zullen leveren om buitenlandse inmenging in verkiezingen af te weren, onder meer door het aanwerven van extra veiligheidsexperts en het ontwikkelen van nieuwe detectietools. Vorige week nog kwamen vier andere desinformatie campagnes via Facebook aan het licht, niet alleen afkomstig uit Rusland maar ook uit Iran.

Maar telkens valt op dat het pas ná de feiten is dat Facebook erin slaagt om op te treden, eenmaal de schade berokkend werd.

Beluister het gesprek met Tom Van de Weghe uit "De wereld vandaag" hier: