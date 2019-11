Gloednieuw speelplein in Kemmel al maandenlang dicht door dispuut met buurman

Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe geeft toe dat de provincie zich mispakt heeft. "We gingen er eerst van uit dat we geen omgevingsvergunning nodig hadden. Maar op basis van de argumenten van de tegenpartij hebben we dat opnieuw in overweging genomen en hebben we een vergunning aangevraagd. Die is intussen ook verleend. Toch voor het grootste deel van het speelterrein."

Geen speelhuisjes

De provincie moest de plannen voor speelhuisjes voor de kinderen schrappen. En dat is een belangrijke tegemoetkoming naar de buurman, zegt zijn advocaat Meindert Gees. "Er is ook een advies van Erfgoed dat zegt dat huisjes van hoger dan 2,5 meter daar niet mogen staan omdat ze het landschap verpesten. Gelukkig werden die nu geschrapt."

Geen rechtszaak?

Om de buurman niet nog kwader te maken, houdt de provincie die speeltuin voorlopig dus gesloten. Er ligt nu een minnelijke schikking op tafel. Dat is een voorstel om de speeltuin toch te openen met extra maatregelen voor de rust van de buurman. Als beide partijen daarop ingaan, dan komt er geen rechtszaak en kan de speeltuin opengaan. "We gaan ervan uit dat deze zaak positief zal aflopen", zegt de advocaat van de buurman nog.

Kabouterpad pas geopend

Volgens gedeputeerde Vanlerberghe zullen nog niet veel kinderen ontgoocheld geweest zijn. "Het Kabouterpad naar die speeltuin is vorige week pas voorgesteld. Waarschijnlijk hebben nog niet veel kinderen de weg naar die speeltuigen al gevonden."