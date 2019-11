Steekpartijen in het Verenigd Koninkrijk: sociale verwaarlozing of normvervaging?

Hier in deze regio West Midlands, in de omgeving van Birmingham, zijn vorig jaar 690 leerlingen bedreigd of neergestoken met een steekwapen, van wie 41 leerlingen uit de lagere school. Ook in de rest van Engeland piekt het aantal incidenten met steekwapens. Er waren 44.000 overvallen of bedreigingen tussen juni 2018 en juni 2019. Dat is een record en een toename van 90 procent op vijf jaar tijd.

De meeste incidenten komen nog altijd voor in Londen. Maar ook hier in de Midlands is het plaatje weinig opbeurend. Birmingham wordt door sommigen al de "steekpartijenhoofdstad" genoemd en de politiediensten spraken onlangs van een dreigende noodtoestand. Twee weken geleden nog werd hier in Walsall een scholier door een andere jongen van zijn leeftijd in het hoofd en de hand geraakt. Vlak voor de McDonalds, op klaarlichte dag.