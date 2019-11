Supporter kiest resoluut voor blikjes bier in zijn handen: "De held die de wereld nodig heeft!"

Adams zelf bleek erg verrast met zijn '15 minutes of fame' - "Wat? Ben ik op Twitter te zien?" -, en gaf vervolgens nog enige uitleg op nieuwswebsites The Washington Post en ABC 7: "Een van mijn vroegere coaches, toen ik nog als kind baseball speelde, had me geleerd om een bal met je borstkas op te vangen en hem vervolgens op de grond te laten stuiteren. Dus borst vooruit en de bal naar beneden doen vallen. En het is me perfect gelukt. Daarna kon ik de bal gewoon van de grond oprapen. Daarbij heb ik nauwelijks een druppel van mijn bier verspild. Nu voelt het toch wel belangrijk dat mijn coach me dat vroeger geleerd heeft."

"Nee, pijnlijk was dat niet. Ik ben nogal stevig gebouwd. Maar ik denk ook dat ik heel veel geluk gehad heb."

Biermerk Budweiser, dat dankzij het filmpje een gigantische reclamecampagne cadeau kreeg voor zijn Bud Light, beloofde alvast dat Adams de volgende speeldag van de baseballcompetitie op zijn kosten mocht bijwonen. Want, "always save the beers".