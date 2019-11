Tijdens de herfstvakantie gaat "Terzake docu" opnieuw op stap met de Britse reporter Stacey Dooley. In deze aflevering volgt ze enkele premiejagers in de Verenigde Staten. Daar zijn 20.000 van die "bounty hunters" actief en die nemen het niet allemaal zo nauw met de regels waarin ze mogen opereren. Welkom in het wilde westen, anno 2019.