Tijdelijke woning jong koppel brandt af in Sint-Laureins: "We gaan met z'n allen hun huis afwerken"

Drama voor een jong koppel uit Waterland-Oudeman bij Sint-Laureins. De garage waarin ze tijdelijk verbleven tijdens de verbouwingen van hun huis, is helemaal uitgebrand. Gelukkig gaan hun familie en enkele goede buren dit weekend de handen uit de mouwen steken om hun woning zo snel mogelijk klaar te krijgen.

Houtkachel vatte vuur

Rond 13 uur ging het mis in de Nieuwstraat. Bewoonster Jana zat in de zetel van de garage toen de houtkachel plots vuur vatte. In paniek liep ze naar buiten en verwittigde de brandweer. Toen de brandweer aankwam, stond de garage al in lichterlaaie. De brandweer kreeg de brand vrij snel onder controle, maar het garagegebouw stortte helemaal in. De hele inboedel ging in vlammen op.

Beestenboel in veiligheid gesteld

De bewoonster probeerde snel alle dieren in veiligheid te brengen. Dat waren er best veel: twee pony’s, drie honden, een grote bende konijntjes en cavia’s. De brandweer kon de stallen vrijwaren van de brand waardoor de dieren allemaal konden ontkomen aan de vuurzee.

Hulp bij verbouwing

De burgemeester kwam ter plaatse om een noodwoning aan te bieden, maar dat zal waarschijnlijk niet nodig zijn. Het koppel kon sinds kort al in hun verbouwde huis slapen. “Samen met de familie en enkele buren gaan we dit weekend met z’n allen in sneltempo het huis aanpakken, zodat de living en keuken ook klaar zijn en ze toch al in hun huis kunnen wonen”, vertelt de mama van de onfortuinlijke bewoonster. “Als familie hangen we heel erg aan elkaar en gaan we door het vuur voor elkaar."