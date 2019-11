Tijdschrift Streven verschijnt vanaf 2020 alleen digitaal

Het blad werd in 1933 gesticht door de jezuïeten om het publieke debat naar een hoger niveau te tillen. Al vanaf 1868 gaven de jezuïeten een tijdschrift uit, in het begin heette dat "Studiën". De naam Streven verscheen voor het eerst in 1931 en 2 jaar later was het een volwaardig intellectueel magazine. Naar aloude jezuïetentraditie stond het bewust pluriforme blad ook open voor niet-katholieke meningen. De redactie bestond uit Vlamingen en Nederlanders.

Streven heeft een oplage van 1000 exemplaren wat in dit marksegment helemaal niet slecht is, 750 abonnees en 250 in losse verkoop. Die oplage was ook al jaren stabiel. (Lees verder onder de foto aub.)