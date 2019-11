Vandaag is het Unequal Pay Day, of waarom vrouwen nog steeds minder verdienen dan hun mannelijke collega's

De cijfers over alle Europese landen tonen een gemiddelde loonkloof aan van 16 procent. Maar België scoort slechter dan het Europese gemiddelde. Uit cijfers van de overheidsdienst Economie blijkt dat de loonkloof in ons land 20 procent is. Hoe komt dat?

"Het is gemengde conclusie" vertelt Vera Claes. "België is een goede leerling qua gelijkheid als je kijkt naar de uurlonen. Maar de maand- en jaarlonen tussen mannen en vrouwen vertonen grote verschillen. Dat komt omdat vrouwen vooral zachte jobs hebben. Dat zijn jobs in de zorgsector en die worden minder betaald. Wat ook meespeelt is het glazen plafond. Vrouwen stoten nog steeds minder door van uitvoerende functies naar leidinggevende jobs."

Om het loonverschil tussen mannen en vrouwen aan te kaarten start de vrouwenbeweging zij-kant met een sociale mediacampagne. "Iedere vrouwelijke medewerker koppelt aan haar mailbox een automatisch bericht waarin ze meedeelt dat ze niet meer beschikbaar is tot het einde van het jaar", besluit Claes.