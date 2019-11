Van de klas naar de Boekenbeurs: leerlingen uit technisch onderwijs schrijven een dichtbundel

Mustafa Kör: “Ik wilde laagdrempelige workshops geven, geen stoffige lessen. Het leek wat op palaveren over de dingen des levens bij de scouts. Mondjesmaat sprak ik ook over de Hugo Clausen en de Louis Paul Boons van deze wereld, waar ze nog nooit van gehoord hadden. Langzaam maar zeker ontstond een soort dooi. En nu zeggen ze: we zouden naar de pen grijpen als we over iets willen reflecteren.”