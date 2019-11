De Warmste Week ijvert ook voor veilig verkeer: vanaf vandaag ziet u deze affiches langs de weg

“Er is altijd een heel goede reden om je in het verkeer veilig te gedragen”, reageert Werner De Dobbeleer van de VSV. “Die reden is namelijk de andere weggebruikers. In De Warmste Week doe je iets voor andere mensen en in het verkeer kan je dat dus doen door geen GSM te gebruiken achter het stuur, niet te snel te rijden en niet te drinken als je nog de baan op moet. We vinden dat wel een mooie boodschap is om in aanloop naar De Warmste Week op affiches langs de weg te brengen. Naar analogie met de slogan van De Warmste Week: “Voor wie wil jij alles geven?” vragen wij: “Voor wie ben jij Bob?”, of “Voor wie laat jij je GSM liggen?”