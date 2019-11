Voormalig premier Charles Michel benoemd tot minister van Staat: wat betekent die titel precies?

"Op voordracht van de Eerste minister, heeft Zijne Majesteit de Koning de Heer Charles Michel, gewezen Eerste Minister, tot Minister van Staat benoemd", zo luidt de mededeling van het paleis.

Minister van Staat is een eretitel die wordt verleend aan personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt in het openbaar leven. Meestal wordt de titel verleend aan prominente politici, vooral aan het einde van hun actieve loopbaan in de Belgische politiek. Het is een titel voor het leven. Zelfs als er achteraf een veroordeling volgt zoals bij Guy Spitaels of Willy Claes, blijft hun status als minister van staat onaangetast.

Hoewel een minister van Staat geen eigenlijke bevoegdheden heeft, kan in ernstige crisissituaties het advies van de ministers van Staat worden ingewonnen door de koning en de ministers. De ministers van Staat worden in dat geval opgeroepen om samen met de ministers en onder voorzitterschap van de koning te vergaderen, dit noemt men dan een Kroonraad.