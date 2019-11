Sekspraatjes op de Boekenbeurs of bijzondere klanken in het bos? Dit heeft het weekend voor u in petto

Het kunstenfestival Europalia Roemenië blijft niet beperkt tot Brussel, dit weekend kunt u ook in het Limburgse Pelt terecht, voor een klankinstallatie met de toepasselijke naam "88 clouds will rain for you" (88 wolken zullen voor jou regenen, red.). Dit regenachtige weekend wordt dus nog net iets natter, want deze installatie laat het zelfs binnen regenen. Zaterdag en zondag kunt u het gratis bekijken en (vooral) beluisteren, van 9 tot 17 uur.

Bekijk hieronder hoe het er vorig jaar in Boekarest uitzag: