Wereldwijd opnieuw 50 Boeings buiten dienst wegens scheurtjes, nog meer problemen voor Boeing

Ook die vliegtuigen worden aan de grond gehouden in afwachting van herstellingen of verder onderzoek. Volgens het Franse persagentschap AFP zouden er wereldwijd 50 toestellen van het type 737 NG aan de grond gehouden worden. In minder dan vijf procent van de onderzochte toestellen zouden er scheurtjes zijn. Dat zou vooral voorkomen in de "pickle forks", de plaats waar vleugels aan de romp bevestigd worden.

Vorige maand liet de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA alle vliegtuigen van dat type die meer dan 30.000 uur gevlogen hebben, onderzoeken. Dat er kleine scheurtjes zijn, wil nog niet zeggen dat er gevaar dreigt, maar wel moet de zaak worden opgevolgd. Wereldwijd vliegen er 6.800 vliegtuigen van het type 737 NG rond.