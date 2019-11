Wie zijn de gemaskerde jongeren die Barcelona in vuur en vlam zetten?

Volgens Cauberghs ligt de hele kwestie op dit moment zeer gevoelig: “Ook al wil je hierover onafhankelijk berichten, duwt men je meteen in het kamp van de separatisten of in dat van de Spaansgezinden of zelfs in de fascistische hoek”.

Cauberghs is niet alleen. Van Vlamingen die in Spanje leven, wordt door Spanjaarden gemakkelijk verondersteld dat zij de separatistische zaak genegen zijn.



En sinds de Catalaanse ex-regiopresident Carles Puigdemont in België leeft, heeft de Belgische ambassade in Madrid - in verschillende golven - bergen haatmails gekregen.

Nu de Brusselse raadkamer zich moet uitspreken over de Europese aanhoudingsbevelen die een Spaanse rechter uitvaardigde voor de Catalaanse politici die in België verblijven, komen de diplomatieke relaties tussen beide landen opnieuw onder druk te staan.

Wat is er aan de hand in Barcelona? Mieke Strynckx legt het uit in 2 minuten: