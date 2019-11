Amerikaanse YouTuber "MrBeast" wil 20 miljoen bomen planten: "Hij maakt klimaatactie tastbaar"

De actie van MrBeast gaat als een lopend vuurtje op het internet. De hashtag #TeamTrees is trending op YouTube en Twitter. Grote namen zoals Tesla-CEO Elon Musk en Twitter-CEO Jack Dorsey hebben respectievelijk 1 miljoen en 150.000 dollar gedoneerd. Musk ging zelfs een stapje verder en veranderde zijn naam op Twitter van Elon naar Treelon. En omdat het voor hem menens is, heeft MrBeast zelf 200.000 dollar in de actie gestoken.

