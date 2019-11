Het besluit van Twitter om politieke advertenties te verbieden, is helemaal niet zo moedig

“Hoewel ik er in het verleden al over heb nagedacht heb of we deze advertenties nu wel of niet moeten plaatsen, zullen we dat blijven doen", zegt Zuckerberg. Advertenties kunnen een belangrijk onderdeel zijn van mensen in hun strijd om gehoord te worden - vooral voor kandidaten en belangengroepen die anders misschien niet in de media aan bod zouden kunnen komen, zodat ze met hun boodschap het debat kunnen voeren.

En het is moeilijk te bepalen waar de grens ligt. Zouden we echt advertenties willen blokkeren voor belangrijke politieke kwesties zoals klimaatverandering of de "empowerment" van vrouwen? In plaats daarvan denk ik dat het beter is om te werken aan meer transparantie. Advertenties op Facebook zijn al transparanter dan waar dan ook. We hebben een politiek advertentie-archief, zodat iedereen elke geplaatste advertentie kan bekijken - je kunt elke boodschap zien, wie het heeft gezien, hoeveel er is uitgegeven - en dat is iets wat geen enkele televisiezender of dag- en weekblad doet."