Zwembad Beernem langer dicht: "Het is palliatief, we verwachten nog problemen"

De leidingen zijn ondertussen gespoeld, maar het is wachten op het resultaat van de stalen. Tot zolang mag het zwembad niet open. Burgemeester Jos Sypré vindt het vervelend, maar verwacht in de toekomst nog wel problemen. "We zitten met een verouderd gebouw van 1972, het is dus 47 jaar oud. Het is palliatief, wij doen er alles aan om het draaiende te houden in afwachting van het nieuwe zwembad, maar wij verwachten dat het in de toekomst nog zal moeten sluiten."

Nieuw zwembad

De gemeenteraad zal de plannen voor het nieuwe zwembad wellicht eind december op de gemeenteraad goedkeuren. De burgemeester maakt zich sterk dat de Beernemnaren in het voorjaar van 2020 een nieuw zwembad zullen hebben.