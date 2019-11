400 arrestaties in Ethiopië na dodelijke betogingen

Het geweld brak uit in de hoofdstad Addis Abeba en in de regio Orimiya, nadat een leider van de Oromo, de grootste etnische groep van het land, de veiligheidstroepen ervan beschuldigd had dat ze een aanval tegen hem probeerden te organiseren. Jawar Mohammed, oprichter van het oppositionele Oromia Media Network (OMN), met basis in de Verenigde Staten, keerde in augustus naar Ethiopië terug.

Hij was vroeger een bondgenoot van de hervormingsgezinde premier, ook een Oromo, maar de relatie tussen de twee mannen verslechterde onlangs. Jawar Mohammed leverde openlijk kritiek op verscheidene hervormingen van Abiy, die pas de Nobelprijs voor de Vrede ontving. Mogelijk stelt Mohammed zich volgend jaar kandidaat bij de presidentsverkiezingen, om het zo tegen Abiy op te nemen.