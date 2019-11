75 jaar geleden: D-day op Zeeuwse eiland Walcheren, eindstrijd van Slag om de Schelde is ingezet

Op 1 november trekken dus vanuit de opgekalefaterde haven van Oostende de marineschepen en commando’s op naar Walcheren. Tegelijk met die aanval zullen Britse troepen in Vlissingen landen vanuit Breskens en wordt Walcheren langs het oosten aangevallen vanop Zuid-Beveland, waarvoor in de weken voordien zwaar gevochten is.

Het weer is niet optimaal die dag, zo vliegt de luchtondersteuning niet uit omwille van de mist. Historici betwijfelen vandaag wel eens of dat de echte reden was. De interne strijd in het opperbevel en de controverse rond Montgomery kunnen ook een rol hebben gespeeld.