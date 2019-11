Amnesty International: "Absurde aanklachten" in Turkije tegen mensen die kritiek uiten op militaire offensief in Syrië

Uitspraken over de militaire inval worden scherp in de gaten gehouden. "Honderden mensen die een afwijkende mening geuit hebben over de militaire operatie werden al opgepakt en worden nu vervolgd onder antiterreurwetgeving", aldus Amnesty International.

Het militaire offensief ging gepaard met een repressiegolf in Turkije die het gemunt heeft op iedereen die afwijkt van het overheidsdiscours. Journalisten, gebruikers van sociale media en demonstranten worden beschuldigd van "terrorisme" en onderworpen aan strafrechtelijk onderzoek, arbitraire detentie en reisverboden. Als ze veroordeeld worden, riskeren ze lange gevangenisstraffen.

Alleen al in de eerste week van het offensief werden 839 socialemediaprofielen tegen het licht gehouden voor het "delen van criminele inhoud" en werden 186 personen in hechtenis genomen door de politie. Op 22 oktober zaten minstens 24 mensen in de gevangenis in voorhechtenis voor berechting, haalt Amnesty officiële cijfers aan.

"De Turkse autoriteiten moeten stoppen met mensen de mond te snoeren als die meningen hebben die zij niet leuk vinden en een einde maken aan het voortdurende harde optreden. Alle aanklachten en vervolgingen van diegenen die het doelwit zijn van vreedzame uitdrukking van hun verzet tegen de militaire operaties van Turkije, moeten onmiddellijk worden ingetrokken", besluit de mensenrechtenorganisatie.