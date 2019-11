Amsterdam deelt gratis oude gevelstenen uit, ze moeten opnieuw zichtbaar worden in de stad

"De beste bewaarplaats van ooit verdwenen ornamenten is de stad zelf", staat te lezen op de website van de stad Amsterdam. "Het herplaatsen van historische bouwfragmenten is een vorm van monumentenzorg. Zo draagt u bij aan het behoud van onze binnenstad als een van de belangrijkste historische stadskernen van Europa. En al zijn de meningen verdeeld: Amsterdam kiest liever voor "lekker eclectisch" dan verstoffen."



Iedereen die wil kan tot het einde van het jaar een aanvraag indienen. Bewoners kunnen stukken komen ophalen om in hun gevel te integreren, maar ook kunstenaars die de ornamenten op een creatieve manier een plaats willen geven in de openbare ruimte, komen in aanmerking. De stukken tentoonstellen of gebruiken als educatief materiaal is ook een optie. Aan de meest waardevolle stukken, koppelt de stad wel strengere eisen voor hergebruik.

Mensen krijgen de stukken gratis mee, maar moeten zelf voor transport zorgen. "Een bouwfragment achterop de fiets binden, is niet het beste idee", waarschuwt de stad.

Wie benieuwd is naar de bouwfragmenten kan ze hier bekijken.