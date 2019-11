Australische luchtvaartmaatschappij houdt drie Boeings aan de grond

Qantas startte met een check-up van alle 33 Boeing 737 NG-toestellen in haar vloot nadat een scheur was gevonden in een van de vliegtuigen eerder deze week tijdens een onderhoud. De luchtvaartmaatschappij liet weten in de mededeling dat de check-up met 7 maanden vervroegd werd nadat de eerste scheur was gevonden.