China begint aan de uitrol van supersnel mobiel internet 5G

5G is de technologie van de vijfde generatie voor het mobiel internet. 4G was al een pak sneller dan 3G. Met de overgang naar 5G wordt helemaal een reuzensprong gemaakt. Als 4G een surfplank is, dan is 5G een speedboot, zo omschreef een internetexpert het plastisch. Of wat technischer: 5G heeft snelheden van minimaal 1 gigabyte per seconde, meestal een veelvoud daarvan.

Downloaden van films gebeurt ermee in een fractie van een seconde, terwijl ook allerhande nieuwe toepassingen mogelijk zijn, vooral in het 'internet der dingen'. Zelfrijdende auto's, chirurgische ingrepen vanop afstand, slimme robotica in huis, ze zullen allemaal gebruik maken van de 5G-technologie. (lees voort onder de foto)