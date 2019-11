Roger Harmer is gemeenteraadslid (councillor) voor de Liberal Democrats in Acocks Green, een district in Birmingham. Hij beaamt dat de Amerikanen bij onderhandelingen over een handelsakkoord zouden proberen om hun gezondheidsdiensten op de Britse markt te gooien. "'Big business' zoals farmaceutische producten, maar ook medische diensten", zegt Harmer.

Roger Harmer is als liberaal wel een voorstander van de vrije markt, maar dan wel volgens de hoogstaande kwaliteitsnormen die er nu bestaan in de Europese Unie. "De Amerikaanse president Trump denkt alleen maar 'America First'. Als wij gedwongen worden om zijn lakse normen over te nemen, dan is dat een gevaarlijke zaak. We willen hier geen kippen met chloor."