Niet elk gebruik van slimme data leidt tot Big Brother

Anderzijds zijn we er anoniem, is er het vermoeden van onschuld en de verwachting dat iedereen gelijk behandeld wordt. Dat zijn belangrijke principes, waaraan niet getornd mag worden. Ze worden ook zo aangevoeld bij de bevolking. Zo blijkt uit de Smart City-meter, die mijn onderzoeksgroep jaarlijks uitvoert bij Vlamingen en Brusselaars, dat anonieme camera’s of geluidssensoren in het openbaar domein door een grote meerderheid van de mensen aanvaard worden, maar dat deze aanvaarding tot onder de helft zakt als in onze private sfeer wordt binnengedrongen, bijvoorbeeld via camera’s met gezichtsherkenning of Google Home die binnenshuis je gesprekken afluistert.

We aanvaarden ook gps-trackers voor demente bejaarden en elektronische enkelbanden voor veroordeelden met huisarrest. Het verlies van het recht op anonimiteit is in vele gevallen te verkiezen boven het opleggen van isolement. Maar dan moet er eerst een recht op anonimiteit en een vermoeden van onschuld zijn, dat indien nodig kan afgenomen worden. Anders zijn we straks allemaal gevangenen met een onzichtbare enkelband.