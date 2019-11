Engelse versie van "Aap op straat" door New York Times verkozen tot een van de tien beste prentenboeken

De Engelse vertaling van "Aap op straat" (Monkey on the run) is door de Amerikaanse krant The New York Times opgenomen in de lijst van tien beste prentenboeken van 2019.

The New York Times eert samen met The New York Public Library sinds 1952 elk jaar tien topillustratoren die bij kinderen de liefde voor lezen en boeken aanwakkeren. Uit alle titels die in 2019 in de Verenigde Staten verschenen, kozen ze met Leo Timmers voor het eerst een Vlaamse illustrator.

"Ik kan moeilijk bevatten dat de jury van The New York Times mijn "Aap op straat" heeft opgemerkt tussen het grote aanbod aan prentenboeken dat afgelopen jaar is verschenen. Veel van de eerdere laureaten zijn absolute helden van me, giganten als Maurice Sendak, Tomi Ungerer, Paul Rand, Leo Lionni, Shaun Tan, Jon Klassen, Oliver Jeffers... Met "Aap op straat" heb ik getracht om zo puur mogelijk te vertellen: beeldend en zonder woorden", reageert Leo Timmers.

"Aap op straat" is een woordeloos boek over Papa Aap en Kleine Aap, die samen op weg zijn in de file. Het werk van Leo Timmers wordt al een tijd positief onthaald in de Verenigde Staten en niet alleen daar. De boeken van de jeugdauteur en illustrator zijn in meer dan 25 talen vertaald.