Foutparkeerder valt agent aan in Roeselare

De chauffeur stond fout geparkeerd in de Ooststraat, waardoor er een lange file ontstond in het centrum van de stad. Een politieagent die toevallig in de buurt was en de file zag groeien, vroeg de chauffeur om door te rijden en elders te gaan parkeren. Dat deed hij pas na lang aandringen van de agent.

Gevecht

Toen de agent de chauffeur een boete wou geven, liep het mis. "De man is op de auto van de agent beginnen slaan", zegt Carl Vyncke van de politie van Roeselare. "Toen onze collega wou vertrekken, sprong hij ook nog eens voor de politiewagen. Onze collega kon dus niet vertrekken en vroeg aan de chauffeur om weg te gaan. Hij ging daar niet op in. De agent heeft toen beslist om de man op te pakken en toen is het gevecht ontstaan."

De agent moest even naar het ziekenhuis voor een controle. Daarna mocht hij terug naar huis.