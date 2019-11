Indiase hoofdstad New Delhi kondigt noodtoestand af door zware smog

De vervuiling zou voornamelijk afkomstig zijn van het platteland, waar elk jaar rond deze tijd landbouwgronden in brand worden gestoken. Dat leidt elk jaar, in combinatie met het koudere weer en de zwakke wind, tot smog in het gebied. De lucht in New Delhi is sowieso al bij de meest vervuilde ter wereld, door het groeiende autoverkeer en de uitstoot van de industrie. Rond deze tijd vindt ook een belangrijk hindoefestival plaats met veel vuurwerk dat de luchtkwaliteit nog meer verslechtert.