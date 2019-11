Brandweer spuit nagelnieuwe F-35 per ongeluk vol schuim in Nederland, peperduur toestel loopt mogelijk schade op

Er was gepland dat de brandweer met twee bluswagens waterbogen over het vliegtuig zou spuiten, maar in plaats daarvan gebruikte de brandweer blusschuim.



Volgens het Nederlandse leger was dat een menselijke fout. De knoppen voor schuim en water staan naast elkaar en de brandweer heeft per ongeluk de schuimknop ingedrukt. Mogelijk is het schuim schadelijk voor de stealthcoating (speciale verflaag die het toestel onzichtbaar moet maken voor detectiesystemen) van het toestel of is het schuim in de motor geraakt.

Het Nederlandse leger is een onderzoek gestart en heeft contact opgenomen met de fabrikant van de toestellen. De ontwikkeling en de aankoop van de 46 Nederlandse F-35's kost de Nederlandse staat ruim 6 miljard euro.