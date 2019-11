Jezidi-gemeenschap in Nederland bang voor terugkeer van IS-vrouwen: "Ze waren slechter dan de strijders"

Slachtoffers van terreurgroep IS in de Jezidi-gemeenschap (een minderheidsgroep in Syrië) zijn bezorgd over de mogelijke terugkeer van IS-vrouwen naar Nederland. Woensdag meldden zich twee vrouwen, die vanuit Nederland naar IS-gebied waren afgereisd, met hun kinderen bij de Nederlandse ambassade in Ankara. Volgens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken willen ze terugkeren naar Nederland. Dat nieuws baart de Jezidi's in Nederland grote zorgen, zo blijkt uit bovenstaand gesprek van de NOS met Parween, Dalal en Wahhab. Klik hier voor het volledige artikel op de website van de NOS.