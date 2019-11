In de AB in Brussel heeft The Van Jets zijn laatste van twee uitverkochte afscheidsconcerten gespeeld. Voor de groep uit Oostende betekent dit het definitieve einde na een carrière van 15 jaar. The Van Jets stond vijf keer op Rock Werchter, vijf keer op Pukkelpop en bracht vijf volwaardige albums uit. "Stoppen op een hoogtepunt, het is onze droom die uitkomt", zegt frontman Johannes Verschaeve.